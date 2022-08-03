Курьезы фото СБУ встановила, що російські окупанти вторглися в Україну, керуючись картами 1969 року

2022-08-03 11:35

Слідчі Служби безпеки України встановили, що частина російських командирів, які вторглися на нашу територію в лютому, керувалися топографічними картами України 1969 року.

Про це свідчать документи загарбників, які СБУ вилучила на місці тимчасово окупованих рашистами районів Харківської області.

Зокрема, на документах російського мотострілецького батальйону 138-ї гвардійської мотострілецької бригади інформація не оновлювалася щонайменше 53 роки.

На картах окупантів повністю відсутній Салтівський житловий масив Харкова, який забудовувався з початку 70-х років минулого століття. Також відсутні Трав'янске і Муромське водосховища, зведені у сімдесяті роки. А державний кордон між Україною і росією намальований кульковою ручкою, оскільки на картах його взагалі не було.