Курьезы фото СБУ встановила, що російські окупанти вторглися в Україну, керуючись картами 1969 року

2022-08-03 11:35

Слідчі Служби безпеки України встановили, що частина російських командирів, які вторглися на нашу територію в лютому, керувалися топографічними картами України 1969 року.

Про це свідчать документи загарбників, які СБУ вилучила на місці тимчасово окупованих рашистами районів Харківської області.

Зокрема, на документах російського мотострілецького батальйону 138-ї гвардійської мотострілецької бригади інформація не оновлювалася щонайменше 53 роки.

На картах окупантів повністю відсутній Салтівський житловий масив Харкова, який забудовувався з початку 70-х років минулого століття. Також відсутні Трав'янске і Муромське водосховища, зведені у сімдесяті роки. А державний кордон між Україною і росією намальований кульковою ручкою, оскільки на картах його взагалі не було.

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фото СБУ встановила, що російські окупанти вторглися в Україну, керуючись картами 1969 року 2022-08-03 11:35
В Херсонской области испуганные наступлением ВСУ оккупанты сбили свой же вертолет Ка-52 2022-07-29 19:31
фото Белорусы городят около границы с Украиной деревянные муляжи танков 2022-06-23 12:28
фото + видео Сын Александра Лукашенко публично потроллил отца и преступную войну путина 2022-06-15 08:24