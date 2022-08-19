ВОЙНА В Украине Украинские вузы будут самостоятельно принимать решения о начале учебного года с 1 сентября

2022-08-19 15:37

В Украине заведения высшего образования будут самостоятельно принимать решения о начале учебного года с 1 сентября.

Как сообщила руководитель экспертной группы по вопросам высшего образования Алла Рыбалко, в зависимости от ситуации в регионе обучение будет происходить в смешанной или очной форме, или только дистанционная.

Кроме того, важным фактором для начала обучения является наличие укрытий в учебных заведениях.

"В более безопасных регионах может быть и очное обучение. Лекционные занятия могут проводиться в дистанционной форме. Такой опыт заведения высшего образования получили во время пандемии коронавируса. Безусловно, практические задачи, лабораторные – все это будет в очном формате", – рассказала Алла Рыбалко.

Она также подчеркнула, что разрешение на начало очного обучения дает Служба чрезвычайных ситуаций.

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