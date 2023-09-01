Жизнь Сегодня в украинские школы пойдут 340 тысяч первоклассников

2023-09-01 08:26

В 2023/2024 учебном году в украинские школы пойдут 340 тысяч первоклассников. Об этом в эфире телемарафона  сообщил замминистра образования и науки Андрей Витренко.

"В этом году мы ожидаем около 340 тысяч первоклассников. В прошлом году было 325 тысяч", - сказал он.

Витренко отметил, что это примерная цифра. Сколько точно детей пошло в школу в 1-й класс, будет известно после 1 октября.

В школы Киева 1 сентября пойдут почти 25 тысяч первоклассников, что близко к показателям довоенного времени.

Напомним, учебный год продлится с 1 сентября 2023 года по 28 июня 2024 года. С 1 сентября в школах Украины будут действовать три формата обучения. В каждой области свой - в зависимости от ситуации безопасности.

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