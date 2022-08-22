ВОЙНА В Украине Украинцы в Варшаве могут оформить ID-карты и загранпаспорта: как это сделать и сколько стоит

2022-08-22 11:30

В польской Варшаве открылся Центр изготовления ID-карт и загранпаспортов граждан Украины.

Представительство украинского ГП "Документ" в Варшаве теперь имеет полноценный центр, где граждане Украины, вынужденно переехавшие в Польшу из-за нападения России, могут подать заявления-анкеты на оформление паспортных документов и получить готовые паспорта.

Об этом говорится на сайте Warszawa.pasport.org.ua.

В Центре можно заказать изготовление ID-карты (впервые с 14 лет) и загранпаспорта: за 20 рабочих дней или за 7 рабочих дней. Также можно заказать каждый документ по отдельности.

Для получения какой-либо услуги требуется обязательная предварительная регистрация в электронную очередь. После подтверждения аккаунта гражданин получит смс-сообщение на указанный номер телефона (чат в Viber или Telegram) с талоном, который нужно будет показать перед процедурой первоначальной проверки на получение услуг.

В стандартном режиме (20 дней) изготовление обоих документов стоит 733 грн (бланки и изготовление паспорта) и 425 злотых (3295 грн) – сервисная услуга предприятия. В ускоренном режиме (7 дней) придется заплатить 1085 грн. (бланки и изготовление паспорта) и 425 злотых за сервисную услугу.

Стоимость оформления только загранпаспорта в стандартном режиме – 733 грн и 335 злотых сервисная услуга предприятия; в срочном – 1085 грн + 335 злотых.

Стоимость оформления только ID-карты в стандартном режиме – 372 грн (бланки и изготовление паспорта) и 335 злотых (сервисная услуга предприятия); срочное изготовление – 498 грн + 335 злотых.

ID-карта вместо паспорта образца 1994 года (20 рабочих дней) – 372 грн (бланки и изготовление паспорта) и 335 злотых (сервисная услуга предприятия). Если делать в срочном режиме за 10 рабочих дней, это обойдется в 498 грн и 335 злотых "сервисного сбора".

За ID-карту, которую получают впервые с 14 лет, нужно будет заплатить 335 злотых (платится только за сервисную услугу предприятия).

Отмечается, что в связи с войной в Украине и большим количеством желающих, сроки оформления и выдачи паспортных документов будут составлять до 45 рабочих дней — в обычном режиме и до 20 рабочих дней — в срочном.

"Оплата услуги осуществляется на месте с помощью онлайн-сервиса. Для оплаты необходимо иметь смартфон и реквизиты своей банковской карты. Желательно иметь карту украинского банка. 2. Если карта выпущена иностранным банком — проверьте возможность осуществления платежей в гривне", – говорится в сообщении.

Работает Центр с понедельника по субботу с 10:00 до 19:00. Он открылся по адресу ул. Aleje Jerozolimskie 179 (помещение ТЦ Blue City, 2-й этаж).