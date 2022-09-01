ВОЙНА В Украине фото Украинские АЗС скорректировали стоимость автогаза: сколько теперь им стоит заправиться

2022-09-01 17:30

Совершенно все АЗС в течение августа изменили цены на голубое топливо в сторону удешевления.

Так, средняя цена на сжиженный газ за месяц (с 1 августа по 1 сентября ) в сетях АЗС снизилась на 2,89 грн/л, или на 9,98%, – от 28,97 грн/л до 26,09.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95, передает Enkorr.

В частности, на станциях ОККО и WOG автогаз подешевел на 2,28 грн/л и 2,38 грн/л - до 26,92 и 26,86 грн/л соответственно. На станциях группы "Приват" автогаз подешевел на 3,43-4,00 грн/л и теперь стоит 25,08-25,18 грн/л.

На своих АЗС сеть "Авантаж 7" выставила на стелу 23,95 грн/л (-3,00 грн/л до 1 августа). На станциях KLO и SOCAR продукт подешевел на 3,14 и 4,00 грн/л, до 25,63 и 26,48 грн/л соответственно. Кроме того, на 1,34-6,00 грн/л подешевел автогаз и в сетях "БРСМ-Нефть", Shell, Chipo, "Нефтек", BVS, "Овис" и других.

Меньше всего потерял в цене сжиженный газ на заправочных станциях VostokGaz (-1,34 грн/л), до 26,85 грн/л, больше всего подешевел – в сети Prime (-6 грн), до 27,00 грн/л.

Вашему вниманию изменения в стоимости автогаза на всех украинских АЗС: