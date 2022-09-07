Мир фото Японские учёные создали дистанционно управляемых тараканов-киборгов

2022-09-07 13:34

Японские учёные создали дистанционно управляемых тараканов-киборгов. Вероятно, в стране восходящего солнца готовятся к освобождению Курильских островов от рашистов :-)

Официальная версия гласит о том, что использовать их будут в спасательных операциях. Но в ней не сказано, для кого их сотворили.

На данном этапе пока функционал невелик: учёные подключили к нервной системе насекомого рюкзак с питанием от сверхтонкой солнечной панели. По нажатию кнопки происходит стимуляция придатков брюшка и заставляет таракана двигаться в определенном направлении.