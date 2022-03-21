Политика Россия отказалась от переговоров с Японией о Курилах из-за санкций

2022-03-21 23:00

 

Москва прекращает безвизовые поездки японских граждан на Курилы.

Министерство иностранных дел России объявило, что отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, который должен был решить вопрос принадлежности Курильских островов.

Москва прекращает безвизовые поездки граждан Японии на Курилы. Такое решение было принято из-за санкций Токио против России в связи с войной в Украине.

Москва выходит из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах, а также блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества.

Ранее Япония, Австралия и Новая Зеландия ввели новые санкции против России из-за развязанной ею войны против Украины.

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Политика

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США пригрозили РФ жёстким ответом в случае применения химического оружия 2022-03-21 13:33
Беларусы боятся воевать против армии Украины - Киев предложил им единственное разумное решение 2022-03-21 09:31
Великобритания продолжит наращивать военную мощь армии Украины 2022-03-21 09:02