Россия отказалась от переговоров с Японией о Курилах из-за санкций

Москва прекращает безвизовые поездки японских граждан на Курилы.
Министерство иностранных дел России объявило, что отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, который должен был решить вопрос принадлежности Курильских островов.
Москва прекращает безвизовые поездки граждан Японии на Курилы. Такое решение было принято из-за санкций Токио против России в связи с войной в Украине.
Москва выходит из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах, а также блокирует продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества.
Ранее Япония, Австралия и Новая Зеландия ввели новые санкции против России из-за развязанной ею войны против Украины.