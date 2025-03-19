Экономика На рекордном падении акций Tesla хедж-фонды заработали более 16 млрд долларов

2025-03-19 09:35

Хедж-фонды, которые играют на понижение акций Tesla, заработали 16,2 млрд долларов после того, как стоимость компании Илона Маска упала вдвое за последние три месяца. Об этом сообщает Financial Times.

Трейдеры, которые получают прибыль от падения цены акций, накопили бумажные прибыли с момента закрытия торгов 17 декабря. Рыночная стоимость Tesla за этот период упала более чем на 700 млрд долларов, что сократило состояние Маска более чем на 100 млрд долларов.

Публичные заявления гендиректора Tesla по поводу европейской политики, в частности поддержка ультраправых партий, способствовали снижению продаж автомобилей в Европе.

"Маск оказался не на той стороне своей целевой аудитории. Теслы покупают не люди в ковбойских сапогах", - сказал управляющий партнер хедж-фонда Clean Energy Transition Пер Лекандер.

На прошлой неделе JPMorgan снизил прогнозную цену акций Tesla до конца года с 135 до 120 долларов, отметив в отчете: "Нам трудно вспомнить что-то подобное в истории автомобильной индустрии, когда бренд потерял так много ценности так быстро".

Компания Tesla долгое время была одной из самых популярных компаний для шортселлеров на фондовом рынке США - в 2020 году в шорт-позициях было около 300 млн ее акций.