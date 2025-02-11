Мир Илон Маск заявил, что совсем не заинтересован в покупке приложения TikTok

2025-02-11 09:24

Близкий к Трампу миллиардер Илон Маск заявил, что не заинтересован в покупке приложения TikTok, которое раньше хотели запретить на территории США по соображениям национальной безопасности, сообщает Bloomberg.

"Я не подавал заявку на покупку TikTok. У меня нет никаких планов относительно того, что бы я делал, если бы у меня был TikTok", - цитирует издание Маска.

По словам миллиардера, он лично не пользуется этим приложением.

"Обычно я строю компании с нуля", - отметил Маск, являющийся владельцем соцсети Х, приобретенной им ранее (бывший Twitter).

Напомним, TikTok может избежать запрета в США, если его приобретет американский владелец. Предполагалось, что таким покупателем может быть именно Илон Маск, близкий союзник президента США Дональда Трампа.

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