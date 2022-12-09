ВОЙНА В Украине Опыт украинских IТ-специалистов можно использовать в будущих военных операциях США, - Виктория Нуланд

2022-12-09 21:36

Опыт украинских IТ-специалистов и разработчиков смогут использовать в будущих военных операциях США. Об этом заместитель Государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд на встрече в Киеве с заместителем министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Олегом Гайдуком, сообщает Минобороны Украины.

Стороны обсудили актуальные и перспективные вопросы сотрудничества в области обороны.

Замминистра обороны и офицеры Центра инноваций и развития оборонных технологий продемонстрировали украинскую военную систему ситуационной осведомленности Дельта – основные ее свойства и продукты системы, киберзащиту платформы, планы по интеграции новых источников информации и сотрудничество с союзниками.

Нуланд высоко оценила возможности Дельты, ее гибкость и совместимость с аналогичными платформами стран-членов НАТО.

Заместитель Госсекретаря США поддержала инициативы украинской стороны по расширению способностей IT-системы, которая помогает получать полную оперативную картинку поля боя и сил врага.

"Опыт команды разработчиков платформы ситуационной осведомленности может быть использован в будущих военных операциях США. Страны Альянса могут учиться на уроках войны в Украине. Ваши наработки воспринимаю с большим интересом и одобрением. После победы над врагом, украинские IT-специалисты могут учить даже военных НАТО" , - считает Нуланд.

Также на встрече были представлены первые результаты внедрения логистической программы LOGFAS, которая позволяет мониторить поставки Украине вооружения от стран-партнеров и контролировать движение МТД.

"Внедрение LOGFAS ликвидирует основу для любого беспокойства, ведь речь идет о стандарте учета и планирования, действующем в странах Альянса. Сохранение доверия партнеров является для нас приоритетом", - подчеркнул замминистра обороны Гайдук.