Економіка Через ворожі удари економіка України протягом одного місяця скоротилася на 2,4%

2026-10-26 09:28

Зупинка ключових металургійних підприємств уже позначилася на українській економіці. У вересні реальний ВВП України скоротився на 2,4% у річному вимірі. Таку оцінку оприлюднив Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), повідомляє Форбс.

Вказано, що найбільше наслідки кризи помітні у промисловості. Переробна галузь у вересні скоротилася на 7%, насамперед через різке падіння металургійного виробництва після зупинки ключових виробників сталі внаслідок російських атак.

Видання нагадує, що в серпні Росія посилила удари по металургійних підприємствах. Після балістичного удару 11 серпня зупинилася Запоріжсталь, а 25 вересня АрселорМіттал Кривий Ріг заявив про зупинку меткомбінату до завершення війни.

У вересні ситуація дійшла до того, що протягом одного тижня в Україні не було виплавлено жодної тонни сталі – вперше за 100 років.

Паралельно різко просіла добувна промисловість – на 12,3%. Однією з головних причин стало скорочення видобутку залізної руди, безпосередньо пов’язаного зі зменшенням металургійного виробництва та проблемами з експортом.

Ще сильніше впав транспорт – на 20%. Через фактичне блокування портів Великої Одеси вантажі доводиться переорієнтовувати на дорожчі та обмежені альтернативні маршрути. При цьому автомобільний транспорт не може повністю замінити море, а залізниця має власні логістичні обмеження.

У торгівлі валова додана вартість у вересні скоротилася на 5,5%, зокрема через падіння експорту.

За підсумками 2026 року ІЕД очікує падіння реального ВВП приблизно на 0,5%. В інституті попереджають, що показник ще може бути переглянутий, оскільки ситуація в жовтні виглядає гіршою.

Журналісти констатують, що наслідки зупинки металургії вже перестали бути проблемою лише окремої галузі. Скорочення виробництва сталі тягне вниз видобуток, експорт, транспорт і, зрештою, загальний показник економіки.

У найгіршому сценарії втрати економіки від зупинки галузі можуть сягнути 6,5-7% ВВП, підрахували аналітики Forbes.