2023-01-18 10:30



В Броварах под Киевом упал вертолет вблизи детского сада и жилого дома.

В среду утром, 18 января, в Броварах на Киевщине упал вертолет вблизи детского сада и жилого дома.

В Сети появилось видео с места падения.

На видео слышны крики людей и видно сильное возгорание.

Все что известно о трагедии

В результате падения вертолета в Броварах Киевской области погибло высшее руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Всего 16 жертв, среди которых 2 детей.

Источник: руководитель Нацполиции Игорь Клименко в Facebook

Прямая речь Клименко: "Утром 18 января в Броварах разбился вертолет ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый заместитель министра и государственный секретарь.

Всего пока известно о 16 погибших, из них 2 детей. Из них 9 находились на борту вертолета".

Детали: 22 пострадавших находятся в больнице, из которых 10 детей.

На месте работают все профильные и специализированные службы. Продолжается осмотр места происшествия.