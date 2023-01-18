В Броварах под Киевом упал вертолет вблизи детского сада и жилого дома.
В среду утром, 18 января, в Броварах на Киевщине упал вертолет вблизи детского сада и жилого дома.
В Сети появилось видео с места падения.
На видео слышны крики людей и видно сильное возгорание.
Все что известно о трагедии
В результате падения вертолета в Броварах Киевской области погибло высшее руководство Министерства внутренних дел: глава МВД Денис Монастырский, первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. Всего 16 жертв, среди которых 2 детей.
Источник: руководитель Нацполиции Игорь Клименко в Facebook
Прямая речь Клименко: "Утром 18 января в Броварах разбился вертолет ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый заместитель министра и государственный секретарь.
Всего пока известно о 16 погибших, из них 2 детей. Из них 9 находились на борту вертолета".
Детали: 22 пострадавших находятся в больнице, из которых 10 детей.
На месте работают все профильные и специализированные службы. Продолжается осмотр места происшествия.