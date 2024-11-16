Политика путин не желает результата от переговоров. Он стремится уничтожить Украину, - Зеленский

2024-11-16 14:30

Российский диктатор Владимир Путин не хочет результата от переговоров об окончании войны. Он стремится уничтожить Украину.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения со студентами и преподавателями высших учебных заведений Колумбии.

"Любой процесс окончания войны должен быть справедливым. Просто переговоры ради переговоров, когда там сидит Путин, не желающий окончания войны, ни к чему не приведут", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что Украина с 2014 года в том или ином формате вела переговоры с Путиным.

"Но он не хочет результата от этих переговоров. Он хочет разрушения Украины. Поэтому это не позиция - говорить ради разговоров. Нет на это времени. Поэтому безусловно нужно, чтобы Украина была в сильной позиции. Для этого нужно объединение мира вокруг Украины и план, по которому будут те или иные дипломатические дискуссии с РФ", - отметил президент.

Переговоры Украины и России

Напомним, на днях Дональд Трамп заявил, что в первый день в должности президента США он хочет усадить Украину и Россию за стол переговоров. Перед выборами Трамп неоднократно заявлял, что завершит войну в Украине через 24 часа.

Ранее в Офисе президента Украины назвали главное условие для начала переговоров с Россией - отход вражеских войск на позиции до 24 февраля 2022 года. Там подчеркнули, что Украина против замораживания войны.

Также, по словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, Украина может вести переговоры о мире с Россией, но только через инструменты принуждения. Для давления на страну-агрессора необходимо экономическое и дипломатическое единство.

В то же время, в Госдепе США заявляли, что Соединенные Штаты пока не видят никаких подтверждений, что российский диктатор Владимир Путин готов к переговорам о завершении войны в Украине не на своих условиях.