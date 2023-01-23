Политика ​ Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал в отставку

2023-01-23 18:46

В то время, как на Донбассе проходят тяжелейшие битвы, которые, если верить западным аналитикам, могут определить дальнейший ход и даже исход войны, в исполнительной власти Украины назревает серьёзная кадровая перестановка.

По данным наших источников, близких к ситуации на Грушевского, глава Кабмина Денис Шмыгаль уже написал заявление об отставке.

Причиной тому послужил резонансный скандал вокруг замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского которого НАБУ поймало на крупной взятке.

Напомним, днем ранее Национальное антикоррупционное бюро провело обыски и задержало чиновника. По данным СМИ, размеры взятки, которую он вымогал, составляет $400 000.

Расследование ведется по статьям о злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ст. 364) и о предложении, обещании или извлечении неправомерной выгоды должностным лицом (ст. 368).

"Сегодня решением Кабинета министров уволен Василий Лозинский с должности заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры... При принятии кадровых решений в новом министерстве мы руководствовались необходимостью сохранения институциональной памяти, но, очевидно, что не такой. Я дал поручение команде Министерства начать проверку всех действующих проектов Минрегона, в том числе за бюджетные средства, средства международных финансовых учреждений и технической помощи", — написал сегодня в Facebook вице-премьер Александр Кубраков.

По данным наших источников, настолько резонансное дело и стало причиной того, что премьер-министр принял волевое решение покинуть свой пост.

Стоит отметить, что заявление Дениса Шмыгаля хоть и уже ушло на Банковую, но еще не подписано Президентом Украины Владимиром Зеленским.