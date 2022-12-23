Экономика 90% всех налогов и сборов пойдут на армию и обеспечение безопасности Украины

2022-12-23 13:33

90% всех налогов и сборов пойдут на армию и обеспечение безопасности Украины. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Почти 90% всех налогов и сборов, которые уплатят граждане и бизнес в следующем году, будут направлены правительством на нашу армию и безопасность страны. Это реалии бюджета на 2023 год, который приняли на этой неделе".

Между тем, уже на этоц неделе ЕС предоставит Украине финансовую помощь в размере 18 млрд евро, - глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Это позволит перекрыть потребности нашей страны в финансировании на 2023 год.