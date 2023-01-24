Политика документ Заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку

2023-01-24 14:32

Заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку. Его просьбу уже поддержал глава министерства Алексей Резников, сообщается на сайте военного ведомства утром во вторник, 24 января.

Указано, что Вячеслав Шаповалов отвечал за тыловое обеспечение ВСУ. Он попросил уволить его, чтобы "не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания".

"Несмотря на то, что озвученные обвинения необоснованны и безосновательны, заявление Вячеслава Шаповалова об увольнении является достойным поступком в традициях европейской и демократической политики, демонстрация того, что интересы обороны выше, чем любые кабинеты или кресла", – говорится в сообщении.

В Минобороны считают, что такой шаг позволит сохранить доверие общества и международных партнеров и обеспечить объективность при дополнительных уточнениях и возможных расследованиях.

"Минобороны следует принципу нулевой толерантности к коррупции, с уважением относится к демократическому контролю и обеспечит абсолютную прозрачность для проведения любых проверок уполномоченными органами", – заверили в ведомстве.