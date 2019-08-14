Спорт документ Хацкевич подал в отставку - в Динамо подтвердили увольнение главного тренера

2019-08-14 14:32 48

После досадного вылета из Лиги чемпионов (уже в третий раз подряд) киевское Динамо объявило, что главный тренер команды Александр Хацкевич ушел в отставку. Напомним, этого уже не первый месяц настоятельно требуют болельщики столичного гранда.

Как сообщает официальный сайт киевского клуба, вместе с белорусским специалистом уволен весь тренерский штаб первой команды.

О том, кто будет исполнять обязанности наставника Динамо обещает объявить позже.

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Напомним, менее двух месяцев назад Хацкевич подписал новый контракт с киевским клубом на два сезона - до лета 2021-го года. Тренер возглавил Динамо в июне 2017 года. За два года команда под его руководством дважды выигрывала Суперкубок Украины.

После поражения в дуэли с Брюгге в 3-м раунде квалификации клуб впервые в истории три года кряду не сыграет в группе Лиги чемпионов и теперь будет выступать в групповом этапе Лиги Европы.

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