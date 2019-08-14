Форвард Динамо неожиданным образом отреагировал на увольнение Хацкевича

Нападающий киевского "Динамо" Назарий Русин, выступающий на правах аренды за луганскую "Зарю", неожиданным образом отреагировал на увольнение из киевского клуба Александра Хацкевича.
- Добрый день, - написал Русин у себя на странице в Инстаграме сразу после появления новости об увольнении наставника киевлян.
Очевидно, форвард намекает, что после смены тренера для киевского гранда накончится "черная" полоса и начнется наконец добрый день.
ХАЦКЕВИЧ ДЕТАЛЬНО РАЗОБРАЛ СВОИ РЕШЕНИЯ, ОШИБКИ И ПРОСЧЕТЫ
.