Спорт Форвард Динамо неожиданным образом отреагировал на увольнение Хацкевича

2019-08-14 15:46 375

Нападающий киевского "Динамо" Назарий Русин, выступающий на правах аренды за луганскую "Зарю", неожиданным образом отреагировал на увольнение из киевского клуба Александра Хацкевича.

- Добрый день, - написал Русин у себя на странице в Инстаграме сразу после появления новости об увольнении наставника киевлян.

Очевидно, форвард намекает, что после смены тренера для киевского гранда накончится "черная" полоса и начнется наконец добрый день.

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