Политика В отставку ушел замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Иван Лукеря

2023-01-24 15:37

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Иван Лукеря подал в отставку по собственному желанию. Об этом он сообщил в Facebook.

"Решение мною было принято в начале года, однако, к сожалению, из-за политических и бюрократических обстоятельств совпало на эту неделю юридическое оформление. К сожалению", – написал он.

Лукеря добавил, что подробности по поводу будущих планов объявит в скором времени.

Напомним, на днях Василия Лозинского уволили с должности замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры. Его подозревают в получении 400 тысяч долларов за содействие заключению договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам.

А сегодня в отставку подал замминистра обороны Вячеслав Шаповалов на фоне скандала с закупками питания для военных.

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документ Заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку 2023-01-24 14:32
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