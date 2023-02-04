Мир фото США заявили, что китайский наблюдательный зонд нарушил суверенитет

2023-02-04 22:00

 

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил руководителю канцелярии Центральной комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И, что появление китайского наблюдательного зонда в американском воздушном пространстве является нарушением суверенитета США.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США Неда Прайса.

"Государственный секретарь Энтони Блинкен... провел телефонный разговор с руководителем канцелярии Центральной комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И, чтобы сообщить о решении отменить свою поездку в Китайскую Народную Республику из-за обнаруженного в воздушном пространстве США китайского воздушного шара, с которого совершалось скрытое наблюдение за объектами на американской территории", - говорится в заявлении.

По словам Прайса, госсекретарь назвал появление наблюдательного зонда над Штатами "безответственным актом и явным нарушением суверенитета США и международного права, подорвавшего цель поездки".

Блинкен пояснил, что, учитывая это, было бы нецелесообразным сейчас посещать Пекин, в то же время подчеркнул, что США "привержены дипломатическим мероприятиям и поддержке открытых линий связи".

Госсекретарь также выразил готовность посетить Пекин "как только позволят условия".

Напомним, ранее администрация президента США решила отложить поездку госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин после обнаружения в своем авиапространстве китайского воздушного шара наблюдения, повисшего на большой высоте над ядерными объектами в штате Монтана.

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