Мир фото Командование Военно-морских сил США показало, как доставали из моря остатки китайского аэростата

2023-02-08 20:30

 

Командование Военно-морских сил США опубликовало фотографии, на которых видно, как военные достают из океана остатки китайского воздушного шара с оборудованием наблюдения.

Цитата

“Моряки в составе 2-й группы обезвреживания взрывоопасных боеприпасов поднимают высотный аэростат с системой наблюдения у побережья Миртл-Бич, Южная Каролина”, — говорится в сообщении.

Детали

Фотографии, как отмечается, были сделаны в воскресенье, 5 февраля — на следующий день после того, как американский многоцелевой истребитель F-22 сбил шпионский воздушный шар, запущенный Китаем над США и Канадой.

К операции по поиску обломков аэростата и охране места падения были привлечены кадровые военные, резервисты, бойцы нацгвардии, гражданский персонал, а также партнеры из Береговой охраны США, Федерального авиационного управления и ФБР.

Напомним

В субботу, 4 февраля, Соединенные Штаты сбили подозрительный китайский аэростат после того, как он пересек важные военные объекты по всей Северной Америке.

Координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что этот инцидент не способствует улучшению отношений между Вашингтоном и Пекином, но в Белом доме и в дальнейшем считают необходимым усиливать диалог.

МИД Китая выразил недовольство и протест против применения силы США для нападения на их беспилотный летательный объект.

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