Мир К Земле летит большой астероид, занимающий первое место в списке наиболее опасных

2023-03-10 20:34

К Земле летит потенциально опасный астероид, получивший название 2023 DW и ширина которого составляет 50 метров. Об этом сообщает Forbes.

Этот космический объект в настоящее время занимает первое место в списке рисков Европейского космического агентства. При этом ученые отметили, что он не уничтожит все живое, но если упадет в густонаселенном районе земного шара, то может повлечь за собой серьезные разрушения.

По данным экспертов вероятное место падения астероида - Тихий океан. В то же время возможна угроза для территории США и Индонезии.

Кроме того ученые добавили, что космический объект может долететь до Земли в 2046 году, с вероятностью столкновения с нашей планетой примерно один к 625.

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