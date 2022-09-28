Фото-видео фото NASA впервые в истории попыталось сбить в открытом космосе 16-метровый летящий астероид

2022-09-28 08:24

Космический аппарат DART ночью предпринял попытку сбить 160-метровый астероид Диморф, входящий в двойную систему Дидим и вращающийся вокруг 780-метрового основного тела. 550-килограммовый DART успешно врезался в Диморф на скорости 6,6 км в секунду, за этим следили тысячи людей в онлайн.

Таким образом учёные проверяют, существует ли возможность спасти Землю от астероидов методом их сбития с траектории.

Результатом операции будут показатели отклонения орбиты меньшего астероида к большему, а так же дальнейшие расчеты, какую силу необходимо приложить к космическому телу, чтоб изменить его курс в случае угрозы планете.

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фото NASA впервые в истории попыталось сбить в открытом космосе 16-метровый летящий астероид 2022-09-28 08:24
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видео В Украину из Германии прибыли лучшая в мире контрбатарейная РЛС COBRA и зенитные самоходки GEPARD 2022-09-09 20:34