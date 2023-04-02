Политика Бывший СБУшник из Алчевска Евгений Талантов оброс элитной недвижимостью в столице

2023-04-02 15:33

Евгений Талантов – темная лошадка с коррупционными связями. Быть незаметным у него в крови, ведь он не только чекист – сын чекиста.

Его родители из Донбасса, место последней регистрации – Алчевск, улица Ленина. У отца есть удостоверение ветерана МВД СБУ. Но возраст 63 года позволяет говорить о том, что он начал свою службу во времена СССР, затем продолжил уже при независимой Украине.

Семья и происхождение

Улица Ленина – центральная в Алчевске. Получить там квартиру могли только партийные функционеры как в старые, так и в новые времена, или знаковые силовики. Кстати, регистрация на этой улице у супругов разная, то есть у них есть квартиры в двух разных домах. Плюс за матерью Еленой Талантовой закреплена еще квартира в Луганске.

Учитывая недвижимость, можно заключить, что Валерий Талантов был "шишкой" у себя в городе. Поэтому неудивительно, что его сын легко поступил в самый престижный и коррумпированный в начале 2000-х ВУЗ на Востоке Украины – Харьковскую юридическую академию имени Ярослава Мудрого, которая в дальнейшем поможет Евгению со связями.

Что касается самих родителей, то в настоящее время они, скорее всего, живут уже не на Донбассе, а в Киеве. По последнему месту службы своего сына.

Алчевск с 2014 года оккупирован РФ. Евгений Талантов вряд ли смог легко продвигаться по службе, имея близких родственников в ЛНР.

Сейчас на родителей Евгения Валерия и Елену Талантовых зарегистрированы две квартиры – в Крепостном тупике б.9 кв. 79 и по улице Василия Тютюнника 51/1-А квартира 194. По этому же адресу на Валерия Талантова зарегистрирован гараж.

Улица Василия Тютюнника 51/1-А – это престижная новостройка в Киеве, ЖК "Французский квартал", где в среднем квартира стоит четверть миллиона долларов и выше. Неплохое приобретение для пенсионеров-переселенцев, у которых сын госслужащий и не продававших свою недвижимость на Донбассе.

Вторая квартира супругов Талантовых находится в пешей доступности от первой. Все это в престижном треугольнике "Печерская", "Дворец Украины", "Лыбидская". Это так называемый Нижний Печерск, здание находится в парковой зоне, квартиры стоят более 100 тысяч долларов.

Автопарк Талантовых

Но это не всё. На самого Евгения Талантова зарегистрирована недвижимость по адресу Максима Максимовича 7-б, цена квартир от 2,5 до 3,5 миллионов гривен. Также на него оформлен земельный участок в селе Дмитровка, Киево-Святошинского района. В этой деревне немало элитных дач, дома стоят от трех до десятков миллионов гривен. Сложно сказать, когда именно рядовой работник СБУ смог приобрести всю эту недвижимость, отражена ли она в его декларациях. Ведь из-за военного положения публичные реестры закрыты.

Автопарк Талантовых умеренный, по крайней мере, то, что отражено в документах. Но откуда деньги на эти автомобили, есть вопрос. На мать Евгения Талантова в 2013 году была зарегистрирована машина HYUNDAI SANTA FE 2008 года. На тот момент такая машина стоила больше полумиллиона гривен, на пенсию не купишь. Сейчас на эти номера зарегистрирован уже грузовой автомобиль. Но у отца есть гараж, поэтому маловероятно, что родители Евгения Талантова передвигаются на метро.

В прессу попал скандал с возможной женой оперативника - Ларисой Талантовой, которая является прокурором в Киеве и занимается довольно сладкими таможенными делами. Благодаря скандалу стало известно об автомобильных махинациях Талантовой. Лариса Талантовая купила автомобиль Toyota RAV4 2014 по заниженной как минимум в 2,5 раза цене.

Уведомление о покупке транспортного средства она подала в Единый государственный реестр деклараций, сообщает "Слово и Дело".

Как отметила Талантова, автомобиль она купила у гражданки Украины Татьяны Михайловны Цыганковой за 255 тысяч гривен. Однако на рынке подержанных автомобилей цена на японский кроссовер начинается от 600 тыс. грн и заканчивается 800 тысячами гривен.

ФЛП Цыганкова Татьяна Михайловна была зарегистрирована в Луганской области, то есть на малой родине Талантовых. Там Татьяна Михайловна занималась торговлей из лотков. После переехала в Киев, где основала "Украинскую ассоциацию маркетинга", ФЛП закрыла. Скорее всего, речь идет о распространенной схеме "обнала" имущества и денег, которую использовала прокурорско-сбушная семья.

На самой Ларисе Талантовой ни предприятий, ни недвижимости не зарегистрировано.

Творческий путь Евгения Талантова

Евгений Талантов окончил харьковский Национальный университет имени Ярослава Мудрого в 2004 году. Это достаточно успешный курс, среди выпускников которого немало силовиков на руководящих должностях, судей Высших судов. То есть найти связки для продвижения по службе можно было легко. И вероятнее всего именно они сыграли.

Сначала Евгений Талантов строил карьеру в СБУ, в частности, в киевском управлении. А в 2020 году неожиданно переходит в ДБР, причем из столицы в Краматорск.

Нелогическое назначение объясняется "рейдерским захватом" ДБР харьковским СБУ, с которым Талантов, безусловно, имел связи.

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Почему Краматорск, тоже вопрос ясен. В "серой зоне" АТО-ОСС с первого дня войны 2014 года распространялись контрабанда, отжим имущества силовиками, другие незаконные или полузаконные процессы, которые "крышевали" правоохранители и судьи. А это зона ответственности ДБР. Попасть на это место была возможность не у всех, у Талантовой она появилась.

При этом показатели своей деятельности Талантов и Ко делали на рядовых воинах, которых немало в зоне ОСС. Об этом свидетельствует отчет ДБР Краматорска, где указано, что по делам, расследуемым территориальным подразделением бюро, 50 на 50 производств, в которых фигурируют правоохранители и военные. Но при этом в суд направлено более 300 дел в отношении рядового и сержантского состава ВСУ и единицы в отношении других субъектов — полицейских, судей, работников прокуратуры и т.д. То есть всех, кто во время полномасштабной агрессии перешел на сторону врага. Зачем же было против них расследовать дела, если можно брать откаты?