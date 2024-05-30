Жизнь У Евгения Дикого отреагировали на скандал с выделением 11 млн долларов на изучение пингвинов

2024-05-30 11:34

В Украине разгорелся скандал вокруг финансирования научно-исследовательских работ украинской арктической экспедиции. На них из бюджета было выделено более 463 млн грн (11 млн долларов), согласно данным Прозорро.

Многих украинцев возмутила большая сумма, которую планируют направить на "исследование пингвинов", ведь эти деньги уместно было бы использовать на нужды армии.

Первыми о солидной сумме, выделенной на антарктические исследования, сообщили блогеры, фактически обвиняя руководителя Национального научного антарктического центра Евгения Дикого в растрате государственных средств во время войны.

Выделенные 463 млн грн идут на:

закупку материально-технических средств для полярников

горюче-смазочные материалы для антарктической станции

продукты для участников антарктических экспедиций (включая сотни бутылок вина и т.д.)

обеспечение доставки на судно участников экспедиций и т. п.

После обнародования этой информации украинцы массово начали возмущаться тем, что эти деньги можно было бы направить на закупку дронов и авто для военных, или же направить на другие нужды армии.

Одним из пунктов расходов, который больше всего вызвал дискуссию, стало увеличение расходов вроде бы как в десять раз по сравнению с годами до полномасштабного вторжения.

Также украинцев возмутил пункт расходов на продукты для полярников. В бюджете предвидена закупка красного и белого вина, шампанского, красной икры, маслин и оливок, осьминогов, филе лосося, многих кг шоколада.

Отметим, что сейчас на исследовательской станции "Академик Вернадский" проходит 29 Украинская антарктическая экспедиция. В ее составе 14 человек, которые будут работать на континенте до весны следующего года, пока не прибудет новая команда.

В Национальном антарктическом научном центре оперативно отреагировали на скандал и разъяснили свою позицию.

"В инфопространстве пытаются разогнать негативные месседжи о финансировании украинских исследований Антарктики. Они построены так, чтобы вызвать эмоциональную реакцию, не оставив места критическому мышлению. Здесь речь идет об откровенной манипуляции", - заявляют в научном центре.

В центре дали детальное объяснение по каждому пункту претензий:

Можно ли эти деньги потратить на нужды фронта?

Антарктическая программа финансируется из части госбюджета, которая предусматривает только гуманитарные расходы. Деньги туда поступают только от международных партнеров и главное требование их - расходы идут на гражданские нужды. Соответственно, эти деньги не могут пойти на закупку дронов, зарплату бойцам и т. д.

"Эти западные средства категорически запрещено использовать на военные нужды. Ну вот никак их нельзя пустить ни на дроны, ни на доплаты бойцам, ни даже на копание фортификаций. Этот запрет такой же фундаментальный, как требование союзников не бить их оружием по России. Нам может это не нравиться, но это условие, при котором эти средства нам предоставляются", - заявил руководитель Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Программа исследований также финансируется за счет международных проектов и сотрудничества. Например, Польская антарктическая программа третий год частично финансирует экспедиции научного судна "Ноосфера", а в программах Еврокомиссии "Горизонт" НАНЦ выиграл финансирование уже трех проектов, еще четыре на рассмотрении.

Действительно ли во время войны бюджет исследований вырос в десять раз?

"Еще одна выдумка о финансировании: бюджет программы с 2022 года якобы вырос в 10 раз. Распространители информации показывают скрин только одного тендера за 2022 год на межрейсовое обслуживание "Ноосферы", то есть без расходов на рейсы судна, на станцию и т. д. На самом деле в 2022 -2024 годах бюджет антарктической программы является постоянным, что можно проверить в открытых источниках, в частности, законах о Госбюджете и на том же Прозорро", - объясняют в научном центре.

Ученые также называют манипуляцией заявления о том, что деньги выделяют исключительно "на пингвинов". Основными исследованиями на украинской станции были геофизические и метеорологические, а позже добавились биологические.

"Задача наших ученых - собирать, обрабатывать и передавать эти данные в международные и украинские организации. Ими потом пользуются разными потребностями - от навигации судов и самолетов до построения климатических моделей или прогнозов погоды", - говорят в научном центре.

Из 93 научных мероприятий госпрограммы пингвины фигурируют в двух. Это 0,035% от общих расходов на работу в Антарктике.

Продукты для полярников - роскошь или необходимость?

В центре также объяснили, что продукты для 14-ти полярников закупают сразу в год. Эти товары закупают в Чили, и то, что для украинцев выглядит как "деликатес", может быть дешевле в закупке, чем традиционные нам продукты.

"Мы никогда не скрывали, что на станцию покупают вино и сладости, ведь полярники за год работы встречают там дни рождения и другие праздники. Если провести элементарные подсчеты, то на неделю на одного полярника приходится 300 граммов сухого вина (два бокала) и 200 граммов шоколада и конфет. Сами судите, много ли это в условиях монотонного тяжелого труда в полярную ночь", - заявили в центре.

Можно ли остановить антарктическую программу?

Некоторые исследования на украинской станции ведутся непрерывно уже несколько десятилетий. В частности, климатические наблюдения продолжаются с 1947 года, исследования магнитного поля Земли - с 1954-го, уровня озона в атмосфере - с 1957-го ред.

"Антарктическую программу нельзя приостановить на время войны. Ее можно либо продолжать, либо ликвидировать совсем. Для мировой науки они имеют огромную ценность именно тем, что делаются постоянно в одно время по одним методикам, то есть доступны для сравнения. Прервать наблюдение сейчас - это обнулить украинские усилия и инвестиции предыдущих трех десятилетий вместе с полувековыми усилиями и инвестициями Британии", - отмечают в центре.

Еще один весомый аргумент - если не поддерживать инфраструктуру на станции "Академика Вернадского" во время войны, то она разрушится и после победы это все нужно будет строить заново.