Спорт Милан официально подтвердил увольнение экс-тренера Шахтера Паулу Фонсеку

2025-01-04 10:31

Милан официально о том, что бывший тренер Шахтера Паулу Фонсека уволен с должности наставника команды.

Стороны досрочно разорвали контракт.

"Милан объявляет, что Паулу Фонсека уволен с должности главного тренера основной мужской команды.

Клуб выражает свою благодарность Паулу за его высокий профессионализм и желает ему всего наилучшего в его будущих начинаниях".

Фонсека возглавил Милан в начале сезона. После 17 туров команда занимает восьмое место в турнирной таблице. Под руководством Фонсеки Милан одержал семь побед, шесть раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения.

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