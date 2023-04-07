Экономика Военная помощь Украине: немецкая оборонная промышленность вышла на пиковые показатели производства

2023-04-07 20:34

Німецька оборонна промисловість перебуває на піку виробництва через війну в Україні, — Bloomberg.

Спеціальний фонд у розмірі €100 млрд для модернізації обладнання німецьких збройних сил з'явився після того, як Німеччина погодилася відправляти зброю до України.

▪️Акції німецького концерну Rheinmetall зросли майже втричі після початку повномасштабного вторгнення росії. У березні Rheinmetall повідомила про рекордні прибутки та великий пакет замовлень на €26 млрд.

▪️Німецька компанія Hensoldt оголосила про рекордні обсяги замовлень на €5,4 млрд заявивши, що агресія рф в Україні повернула попит на ефективну оборонну промисловість.