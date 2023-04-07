Экономика Военная помощь Украине: немецкая оборонная промышленность вышла на пиковые показатели производства

2023-04-07 20:34

Німецька оборонна промисловість перебуває на піку виробництва через війну в Україні, — Bloomberg.

Спеціальний фонд у розмірі €100 млрд для модернізації обладнання німецьких збройних сил з'явився після того, як Німеччина погодилася відправляти зброю до України.

▪️Акції німецького концерну Rheinmetall зросли майже втричі після початку повномасштабного вторгнення росії. У березні Rheinmetall повідомила про рекордні прибутки та великий пакет замовлень на €26 млрд.

▪️Німецька компанія Hensoldt оголосила про рекордні обсяги замовлень на €5,4 млрд заявивши, що агресія рф в Україні повернула попит на ефективну оборонну промисловість.

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Экономика

Военная помощь Украине: немецкая оборонная промышленность вышла на пиковые показатели производства 2023-04-07 20:34
У "Дії" з'явилася нова військова облігація — "Ялта" 2023-04-07 16:33
Укрзализныця показала самый высокий показатель объемов перевозки с начала войны 2023-04-07 13:30
Дефицит государственного бюджета Украины за месяц резко снизился 2023-04-06 10:27