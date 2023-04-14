Мир Ученые разработали особую диету, которая способна уничтожить раковые клетки в организме

2023-04-14 22:12

Ученые из Школы медицины Университета Северной Каролины (США )разработали диету, которая способна уничтожить раковые клетки в организме человека. Об этом пишет New Atlas.

Исследователи провели эксперимент на мышах. Они убрали определенные аминокислоты из питания подопытных и таким образом выявили, что ферроптоз, являющий собой форму некроза, при которой в клетке накапливаются перекиси липидов, запустил процесс смерти разрушительных клеток заболевания.

Кроме того, мыши на данной диете гораздо лучше воспринимали лекарственные препараты.

"Исследование показало, что диета с низким содержанием цистеина и метионина, двух аминокислот серы, может увеличить вероятность ферроптоза и гибели раковых клеток при глиобластоме. Цистеин содержится в цельном зерне, говядине, яйцах и мясе птицы, а метионин - в бразильских орехах, рыбе, свинине, говядине, яйцах и мясе птицы", - заявили специалисты.