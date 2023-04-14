Мир Ученые разработали особую диету, которая способна уничтожить раковые клетки в организме

2023-04-14 22:12

Ученые из Школы медицины Университета Северной Каролины (США )разработали диету, которая способна уничтожить раковые клетки в организме человека. Об этом пишет New Atlas.

Исследователи провели эксперимент на мышах. Они убрали определенные аминокислоты из питания подопытных и таким образом выявили, что ферроптоз, являющий собой форму некроза, при которой в клетке накапливаются перекиси липидов, запустил процесс смерти разрушительных клеток заболевания.

Кроме того, мыши на данной диете гораздо лучше воспринимали лекарственные препараты.

"Исследование показало, что диета с низким содержанием цистеина и метионина, двух аминокислот серы, может увеличить вероятность ферроптоза и гибели раковых клеток при глиобластоме. Цистеин содержится в цельном зерне, говядине, яйцах и мясе птицы, а метионин - в бразильских орехах, рыбе, свинине, говядине, яйцах и мясе птицы", - заявили специалисты.

subscriber subscriber

Еще по теме

WP: Египет пытался тайно поставить на рф десятки тысяч ракет

2023-04-11 22:34

Ракетная кампания врага по разрушению энергетической инфраструктуры Украины провалилась, - ISW

2023-04-10 11:33

Ракетный удар со стороны российских военных преступников по Украине возможен, - Силы обороны юга

2023-03-28 13:35

США объявили новый пакет военной помощи Украине - получим ракеты и новейшее противотанковое оружие

2023-03-22 14:31

Еще новости в разделе "Мир"

Ученые разработали особую диету, которая способна уничтожить раковые клетки в организме

2023-04-14 22:12

Власти Норвегии объявили персонами нон грата 15 сотрудников посольства рф

2023-04-14 15:37

США і Філіппіни проводять найбільші за останні десятиліття військові навчання

2023-04-14 14:35

Єврокомісія планує рекомендувати державам-членам розпочати переговори про вступ з Україною

2023-04-14 08:26
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Ученые разработали особую диету, которая способна уничтожить раковые клетки в организме 2023-04-14 22:12
Власти Норвегии объявили персонами нон грата 15 сотрудников посольства рф 2023-04-14 15:37
США і Філіппіни проводять найбільші за останні десятиліття військові навчання 2023-04-14 14:35
Єврокомісія планує рекомендувати державам-членам розпочати переговори про вступ з Україною 2023-04-14 08:26