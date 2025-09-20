Туреччина розгорнула програму з розробки першого власного ядерного реактора

Туреччина планує розробити вітчизняний ядерний реактор. Там вже стартував прийом заявок на участь у відповідній програмі. Про це свідчить повідомлення міністра промисловості та технологій Мехмета Фатіха Каджира, опубліковане в соцмережі Х.
"Ми робимо новий крок у розвитку ядерних енергетичних технологій. Завдяки розпочатій програмі Розробка вітчизняного ядерного реактора ми плануємо зміцнити нашу енергетичну безпеку, зменшити зовнішню залежність, сприяти досягненню мети "нульових викидів", - ідеться в дописі.
За його словами, високотехнологічні реактори будуть створені за участю турецької промисловості, Ради з наукових і технологічних досліджень Туреччини (TÜBİTAK), Турецької ради з енергетичних, ядерних та гірничих досліджень (TENMAK), турецьких вишів з використанням локального виробництва.
Заявку на участь у програмі можна подати на сайті міністерства до кінця цього року.