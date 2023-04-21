ВОЙНА В Украине ПОЛНЫЙ СПИСОК Майские праздники 2023 - календарь входных и праздничных дней

2023-04-21 20:34

Всего в мае 31 календарный день, из которых в этом году восемь будут выходными и 23 - рабочими.

Несмотря на то, что май богат на праздники, ни один из них не предусматривает дополнительных выходных, поскольку в стране действует военное положение, которое продлили еще на 90 дней - до 20 мая.

В частности ежегодно в мае украинцев ждали два дополнительных выходных дня: это 1 мая - День труда и 9 мая - День победы над фашизмом. В этом году эти дни выпадают на понедельник (1 мая) и вторник (9 мая).

Поэтому отдыхать будем традиционно в субботу и воскресенье: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 числа.

Праздники в мае-2023:

1 мая - День труда

3 мая - Всемирный день свободы печати (прессы)

7 мая - День радио

8-9 мая - Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй Мировой войны

8 мая - Международный день Красного Креста

9 мая - День Победы, День Европы (международный)

12 мая - Всемирный день медицинских сестер

14 мая - День матери

15 мая - Международный день семей

17 мая - Всемирный день электросвязи и информационного общества

18 мая - Международный день музеев

19 мая - Международный день борьбы с гепатитами

20 мая - День Европы (украинский); День науки; День банковских работников; Всемирный день метролога; Всемирный день врача-травматолога

21 мая - Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа; Всеукраинский день работников культуры; День молодежных и детских общественных организаций; День памяти жертв политических репрессий; Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития

22 мая - Международный день биологического разнообразия

23 мая - День Героев

24 мая - День славянской письменности и культуры

25 мая - День филолога

25 - 31 мая - Неделя солидарности с народами несамоуправляемых территорий

26 мая - День сварщика

27 мая - День работников издательств, полиграфии и книгораспространения

28 мая - День Киева; День химика; День пограничника

29 мая - Международный день миротворцев ООН

31 мая - Всемирный день без табака