ВОЙНА В Украине ПОЛНЫЙ СПИСОК Майские праздники 2023 - календарь входных и праздничных дней

2023-04-21 20:34

Всего в мае 31 календарный день, из которых в этом году восемь будут выходными и 23 - рабочими.

Несмотря на то, что май богат на праздники, ни один из них не предусматривает дополнительных выходных, поскольку в стране действует военное положение, которое продлили еще на 90 дней - до 20 мая.

 В частности ежегодно в мае украинцев ждали два дополнительных выходных дня: это 1 мая - День труда и 9 мая - День победы над фашизмом. В этом году эти дни выпадают на понедельник (1 мая) и вторник (9 мая).

Поэтому отдыхать будем традиционно в субботу и воскресенье: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 числа.

Праздники в мае-2023:

1 мая - День труда
3 мая - Всемирный день свободы печати (прессы)
7 мая - День радио
8-9 мая - Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй Мировой войны
8 мая - Международный день Красного Креста
9 мая - День Победы, День Европы (международный)
12 мая - Всемирный день медицинских сестер
14 мая - День матери
15 мая - Международный день семей
17 мая - Всемирный день электросвязи и информационного общества
18 мая - Международный день музеев
19 мая - Международный день борьбы с гепатитами
20 мая - День Европы (украинский); День науки; День банковских работников; Всемирный день метролога; Всемирный день врача-травматолога
21 мая - Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа; Всеукраинский день работников культуры; День молодежных и детских общественных организаций; День памяти жертв политических репрессий; Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития
22 мая - Международный день биологического разнообразия
23 мая - День Героев
24 мая - День славянской письменности и культуры
25 мая - День филолога
25 - 31 мая - Неделя солидарности с народами несамоуправляемых территорий
26 мая - День сварщика
27 мая - День работников издательств, полиграфии и книгораспространения
28 мая - День Киева; День химика; День пограничника
29 мая - Международный день миротворцев ООН
31 мая - Всемирный день без табака

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