Политика Глава МИД Украины отреагировал на идею мирных переговоров: настоящий мир должен быть справедливым

2023-04-24 08:26

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что голоса за переговоры между Украиной и рф, которые звучат из разных частей мира, не учитывают того факта, что москва не демонстрирует ни малейшей готовности к миру, говорится в колонке министра для немецкого издания Die Welt.

Кулеба подчеркнул, что россия продолжает совершать жестокие нападения на украинские села и города с целью убить больше людей и захватить больше земли, и это не похоже на желание вести переговоры, прекратить агрессию и восстановить мир.

"Ни одна страна в мире не стремится к миру больше, чем Украина. Но мы также знаем, что настоящий мир должен быть справедливым и длительным", – заявил он.

По его словам, украинская сторона изучает мирные предложения, которые звучат, и приветствует любую инициативу, которая уважает территориальную целостность Украины, принципы Устава ООН и соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи.

"Не будет настоящего мира ни для Украины, ни для остального мира, если Россия не понесет полной ответственности за все свои преступления, включая преступление агрессии против Украины и все последующие военные преступления, преступления против человечности и геноцид", – подчеркнул Кулеба.

По его словам, будущее евроатлантической безопасности решается на поле боя в Украине.

"Если мы ошибемся сейчас и решим вознаградить Путина за его агрессию в любой форме вместо того, чтобы победить его как урок для всех других потенциальных агрессоров, будущее Украины, Европы и всего мира будет поставлено под угрозу", – считает министр.

"Настоящий мир – это восстановление международно признанных границ Украины. Настоящий мир – это безопасная родина для крымскотатарского народа в украинском Крыму. Настоящий мир – это корабли с зерном, а не военные корабли в Черном море. Настоящий мир – это мир, объединенный верховенством международного права. Это то, за что мы боремся – не только за победу в войне, но и за настоящий, долговременный мир", – пояснил он.