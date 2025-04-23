Рашисты готовы к переговорам с Украиной, но для этого Киев должен "юридически расчистить препятствия". Об этом сказал пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков в комментарии СМИ.
"По желанию украинской стороны, при открытости украинской стороны, наверное, должны быть предприняты какие-то шаги для того, чтобы юридически "расчистить" вот эти препятствия на пути таких контактов. Если есть такая готовность", - заявил он, отвечая на вопрос, с кем возможно осуществлять подобные контакты.
При этом он соврал, что украинская власть якобы запретила переговоры с россией.
Песков добавил, что бункерный неоднократно говорил о готовности решать вопросы путем переговоров.
"Это еще одно повторение такой готовности", - сказал он.