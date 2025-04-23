Политика Рашисты заявили о готовности к переговорам с Украиной, но снова начали ставить условия

2025-04-23 08:24

Рашисты готовы к переговорам с Украиной, но для этого Киев должен "юридически расчистить препятствия". Об этом сказал пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков в комментарии СМИ.

"По желанию украинской стороны, при открытости украинской стороны, наверное, должны быть предприняты какие-то шаги для того, чтобы юридически "расчистить" вот эти препятствия на пути таких контактов. Если есть такая готовность", - заявил он, отвечая на вопрос, с кем возможно осуществлять подобные контакты.

При этом он соврал, что украинская власть якобы запретила переговоры с россией.

Песков добавил, что бункерный неоднократно говорил о готовности решать вопросы путем переговоров.

"Это еще одно повторение такой готовности", - сказал он.

subscriber subscriber

Еще по теме

В США анонсировали новые переговоры для достижения устойчивого перемирия в Украине

2025-04-21 16:41

Китай выдвинул администрации Трампа ряд условий для возобновления торговых переговоров

2025-04-19 10:31

Зеленский прокомментировал возможность территориальных уступок врагу для завершения войны в Украине

2025-03-21 08:26

На рф не спешат принять предложение о 30-дневном прекращении огня, на которое уже согласилась Украина

2025-03-12 13:34

Еще новости в разделе "Политика"

В ЕС подтвердили, что подготовка к вступлению Украины проходит с беспрецедентной скоростью

2025-04-23 09:35

Рашисты заявили о готовности к переговорам с Украиной, но снова начали ставить условия

2025-04-23 08:24

В США анонсировали новые переговоры для достижения устойчивого перемирия в Украине

2025-04-21 16:41

Великобритания призвала рашистов к полному и постоянному прекращению огня в Украине

2025-04-21 12:35
Все статьи раздела "Политика"

Политика

В ЕС подтвердили, что подготовка к вступлению Украины проходит с беспрецедентной скоростью 2025-04-23 09:35
Рашисты заявили о готовности к переговорам с Украиной, но снова начали ставить условия 2025-04-23 08:24
В США анонсировали новые переговоры для достижения устойчивого перемирия в Украине 2025-04-21 16:41
Великобритания призвала рашистов к полному и постоянному прекращению огня в Украине 2025-04-21 12:35