Мир Израиль продлил сроки пребывания граждан Украины и снизил ограничения по трудоустройству

2023-04-28 13:30

Срок пребывания граждан Украины на территории Государства Израиль продлен до 31 июля 2023 года. Об этом сообщается на сайте израильского правительства.

Речь идет о гражданах Украины, которые легально находились в Израиле по состоянию на 24.02.2022, а также о тех, которые приехали в страну позже. Таким гражданам не нужно обращаться в отделения МВД Израиля для продления срока действия туристической визы.

Также МВД Израиля были пересмотрены предварительно установленные ограничения по трудоустройству украинцев. Теперь граждане Украины, с момента въезда которых в Израиль прошло 90 дней, снова имеют право на трудоустройство.

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