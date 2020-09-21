«Лидс» намерен купить украинского игрока Руслана Малиновского

«Лидс Юнайтед» заинтересовался полузащитником «Аталанты» и сборной Украины Русланом Малиновским.
В трансфере 27-летнего украинца лично заинтересован главный тренер новичка АПЛ Марсело Бьелса аргентинский наставник видит в Руслане замену 35-летнему испанцу Пабло Эрнандесу.
На данный момент английский клуб готовит серьезное предложение для «Аталанты», англичане готовы заплатить 22 миллиона евро.
Руслан Малиновский перешел в «Аталанту» в июле прошлого года из бельгийского «Генка».
Также с «Аталантой» Малиновский стал бронзовым призером Серии А, и дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов. В июле украинец установил бомбардирское достижение.
В прошлом сезоне украинский полузащитник отыграл в составе клуба из Бергамо 44 матча, на его счету девять забитых голов и семь результативных передач.
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