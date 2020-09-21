Спорт «Лидс» намерен купить украинского игрока Руслана Малиновского

2020-09-21 19:30 294

«Лидс Юнайтед» заинтересовался полузащитником «Аталанты» и сборной Украины Русланом Малиновским.

В трансфере 27-летнего украинца лично заинтересован главный тренер новичка АПЛ Марсело Бьелса аргентинский наставник видит в Руслане замену 35-летнему испанцу Пабло Эрнандесу.

На данный момент английский клуб готовит серьезное предложение для «Аталанты», англичане готовы заплатить 22 миллиона евро.

В рамках первого тура английской Премьер-Лиги «Лидс» дал настоящий бой «Ливерпулю» 4:3, а во втором туре обыграл «Фулхэм» со счетом 4:3.

Руслан Малиновский перешел в «Аталанту» в июле прошлого года из бельгийского «Генка».

Также с «Аталантой» Малиновский стал бронзовым призером Серии А, и дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов. В июле украинец установил бомбардирское достижение.

В прошлом сезоне украинский полузащитник отыграл в составе клуба из Бергамо 44 матча, на его счету девять забитых голов и семь результативных передач.

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