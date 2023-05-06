Мир США думают о сотрудничестве с Китаем для окончания войны в Украине, - Washington Post

2023-05-06 09:07

Но если это произойдет, то только после украинского контрнаступления.

Администрация Джо Байдена, похоже, взвешивает, стоит ли сотрудничать с Китаем для поиска урегулирования войны в Украине путем переговоров после того, как, по прогнозам американских чиновников, Украина одержит победу в своем давно запланированном наступлении. Государственный секретарь Энтони Блинкен публично изложил взгляды администрации в интервью Washington Post в среду. Его комментарии перекликаются с тем, что в последние дни чиновники говорили в частных разговорах о потенциальном сотрудничестве между США и Китаем с целью положить конец кровавой войне. Об этом в статье для Washington Post пишет американский журналист и писатель Дэвид Игнатиус.

Предпосылкой для любых дипломатических усилий будут украинские победы на поле боя, которые могут поставить Киев в более сильную позицию на переговорах. Отвечая на вопрос о перспективах украинской армии в ожидаемом контрнаступлении, Блинкен сказал: "Я уверен, что они добьются успеха и отвоюют большую часть своей территории, и я думаю, что также важно отметить, что для России это уже стратегическое поражение".

Игнатиус пишет, что спросил Блинкена о сотрудничестве с Китаем в вопросе достижения стабильного результата в Украине. На это госсекретарь дал удивительно откровенный ответ: "В принципе, в этом нет ничего плохого, если у нас есть страна: Китай или любые другие страны, имеющие значительное влияние, готовые стремиться к справедливому и длительному миру.... Мы бы приветствовали это, и, безусловно, вполне возможно, что Китай будет играть определенную роль в этих усилиях. И это могло бы быть очень полезно".

Блинкен отметил, что в мирном плане из 12 пунктов, который Китай опубликовал в феврале, есть несколько положительных пунктов. Китайские предложения включают уважение к "суверенитету, независимости и территориальной целостности всех стран", предусматривающее выведение российских войск, "уменьшение стратегических рисков" и подтверждение того, что "ядерное оружие не должно использоваться". Также китайский план предусматривает меры "для постепенной деэскалации ситуации и, в конечном счете, достижения всеобъемлющего прекращения огня".

Украина хочет, чтобы Китай сыграл роль посредника. Президент Владимир Зеленский на прошлой неделе провел первый разговор с китайским лидером Си Цзиньпином. Позже украинский президент рассказал, что они обсудили, как добиться "справедливого и устойчивого мира" без территориальных компромиссов со стороны Украины. Китайская сторона по итогам разговора лидеров подчеркнула, что "все стороны должны воспользоваться возможностью создать благоприятные условия для политического урегулирования кризиса".

Блинкен заявил в среду, что разговор Си Цзиньпина и Зеленского – это "положительный момент, поскольку жизненно важно, чтобы Китай и другие страны, стремящиеся продвигать мир, услышали жертву, а не только агрессора".

Игнатиус пишет, что Россия не довольна миротворческими усилиями Китая. Об этом журналисту рассказали несколько американских чиновников. Но Москва, подчиненная Пекину экономически и военно, не может противостоять желаниям Китая. Это одна из причин, почему чиновники администрации заинтригованы китайскими миротворческими усилиями. Они считают, что Пекин может помешать России попытаться возобновить войну позже – после паузы.

"Единственная возможность стабильности – это Китай как гарант", – сказал Игнатиусу неназванный чиновник.

Обсуждая любые долговременные мирные усилия, Блинкен сказал, что "они должны в целом отражать принципы, лежащие в основе устава ООН, когда речь идет о территориальной целостности, когда речь идет о суверенитете. Нельзя ратифицировать то, что сделала Россия, а именно, захват значительной части территории Украины. И мир должен быть крепким в том смысле, что мы не хотим, чтобы все закончилось тем, что Россия сможет просто отдохнуть, перевооружиться и снова напасть через полгода или год".

"В принципе, страны, особенно те, которые оказывают значительное влияние, такие как Китай, если они готовы играть положительную роль в попытках установить мир, это было бы хорошо. Но все начинается с того, что Владимир Путин должен принять это фундаментальное решение. Мы этого еще не видели", – сказал Блинкен.

Игнатиус пишет, что публичное выражение Госсекретарем интереса к возможной посреднической роли Китая – это часть более широких усилий, направленных на определение того, что он любит называть "корзиной сотрудничества" между двумя странами, отношения между которыми становятся все более напряженными. Блинкен также сказал, что надеется на осуществление своей поездки в Китай, отложенной после февральского инцидента со шпионским воздушным шаром. Другие американские дипломатические контакты с Китаем тоже работают.

Представители администрации все еще обсуждают возможность того, что параллельные американо-китайские мирные усилия закрепят более широкую роль Китая в Европе. И это в то время, когда США пытаются убедить европейских союзников не заключать "сладкие" соглашения с Пекином.

"Но когда даже Зеленский, выживание которого зависит от военной помощи США, приветствует контакты с Си Цзиньпином, исключить Китай из процесса может быть нереально", - говорится в статье.

Лучшая стратегия, к которой, похоже, склоняется администрация, заключается в признании роли Пекина, но настаивании на том, что он должен действовать ответственно, чтобы к нему относились как к великому государству. Китай мог бы начать с поощрения справедливого мира в Украине.

Лучшая стратегия, к которой, похоже, склоняется администрация, заключается в признании роли Пекина и настаивании на том, что он должен действовать ответственно, чтобы к нему относились как к большому государству. Китай мог бы начать с поощрения справедливого мира в Украине.