Мир У Канаді виявили надзвичайно давні вулканічні породи, які можуть бути найстарішими фрагментами земної кори

2025-07-05 13:34

У провінції Квебек, на східному узбережжі затоки Гудзон, дослідники виявили надзвичайно давні вулканічні породи, які можуть бути найстарішими фрагментами земної кори. Їхній вік - щонайменше 4,16 мільярда років, а деякі частини можуть сягати 4,3 мільярда.

Знахідку зроблено у районі Nuvvuagittuq Greenstone Belt, поблизу інуїтського поселення Інукджуак. Дослідження опублікували в журналі Science, повідомляє Reuters.

"Ці породи і зона Нуввуагіттук – єдине збережене свідчення з часів Гадея. Вони відкривають унікальне вікно в найдавнішу історію нашої планети, щоб краще зрозуміти, як формувалася перша земна кора і які геодинамічні процеси в цьому були задіяні" - пояснив керівник дослідження, професор геології Університету Оттави Джонатан О’Ніл.

Вік зразків визначали за допомогою двох методів радіоізотопного датування - на основі розпаду самарію та неодиму. Обидва дали однаковий результат - 4,16 мільярда років.

Це так звані інтрузії - породи, які утворилися з магми, що застигла глибоко під землею. А гірські породи, в які вони вбудовані, можуть бути ще старшими.

Дослідники вважають, що ці базальтові утворення сформувалися на ранньому етапі існування Землі - можливо, коли дощі з первісних океанів падали на гарячу лаву, охолоджуючи її та сприяючи формуванню твердої кори.

"Оскільки частина цих порід утворилася також із осадів прадавньої морської води, вони можуть пролити світло на склад і температуру перших океанів і допомогти зрозуміти, в якому середовищі могло зародитися життя на Землі" - додав О’Ніл.

До цього найдавнішими вважалися породи з Північно-Західних територій Канади (4,03 млрд років) та циркони з Австралії (4,4 млрд років). Але на відміну від цирконів - мікроскопічних кристалів - породи з Нуввуагіттуку є великими уламками давньої кори, які зберігають сліди перших геодинамічних процесів на планеті.

Це відкриття може дати нові відповіді про загадкову Гадейську еону - найперший геологічний період в історії Землі, який тривав від її утворення (4,5 млрд років тому) до 4,03 млрд років тому. Саме тоді, ймовірно, сформувався Місяць і з’явилися перші тверді оболонки планети.