Детали Герус отримав гроші за відкриття імпорту електроенергії з Росії – колишня "слуга народу"

2019-12-05 18:14 63

Глава енергетичного комітету ВР Андрей Герус отримує гроші за лобіювання поправки, яка дозволила імпорт електроенергії з Росії, тому його не заборонили в законопроєкті 2233. Про це заявила народна депутатка України, членкиня Комітету з енергетики та ЖКП Анна Скороход.

"Розглядається законопроєкт у другому читанні 2233, яким забороняється імпорт, є поправка про заборону імпорту за двосторонніми договорами з Російської Федерації, і також на внутрішньодобовому ринку. Але водночас не забороняється продаж електроенергії з Російської Федерації на ринку "на добу вперед", що для мене щонайменше є питанням, чому так. Напевно, пан Герус намагається таки відпрацювати ті гроші, що отримав за внесення цієї поправки ще 2 місяці тому. Іншого пояснення я просто знайти не можу", – заявила Скороход.

Пізніше під час ефіру на телеканалі "Прямий" нардепка Анна Скороход підтвердила свою точку зору щодо корупційної складової в діях Геруса під час затвердження поправок до законів, що дозволяє імпорт електроенергії з Росії.

"Напевно, пан Герус намагається таки відпрацювати ті гроші, які отримав за внесення цієї поправки ще 2 місяці тому. Іншого пояснення я просто знайти не можу. Іншого пояснення, чому не хочуть повністю заборонити імпорт електроенергії з Російської Федерації, я не бачу" – заявила Скороход під час ефіру на телеканалі "Прямий".

Нагадаємо, 4 грудня Верховна Рада ухвалила законопроєкт "Про внесення змін до закону" Про ринок електроенергії "(№2233), яким, зокрема, забороняється продаж та/або поставки електроенергії, яка імпортується з Російської Федерації, за двосторонніми договорами та на внутрішньодобовому ринку, але залишається така можливість під час постачання на ринок "на добу вперед". Цей сегмент ринку є ціноутворювальним, отже Росія буде і далі демпінгувати на українському ринку електроенергії.

18 вересня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії", в який глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював правку – дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами. За словами Геруса, імпорт мав здійснюватися з Білорусі.

Але з 1 жовтня почалися поставки електроенергії з Росії в режимі імпорту. За першу половину жовтня імпорт із РФ зріс майже вдвічі, а в листопаді – втричі, до 12 млн кВт/год на добу. Обсяг російської електроенергії, що поставляється на сегмент ринку двосторонніх договорів, вже перевищує 15%. Зростання російського імпорту зумовило обмеження потужностей українських енергопідприємств.

Збереження нинішніх обсягів імпорту електроенергії з РФ загрожує зупинкою 75% українських вугледобувних підприємств і більшості атомних блоків, попередили в Федерації роботодавців ПЕК. Про це 22 листопада з посиланням на лист федерації президенту, прем'єру, секретарю РНБО і глави НКРЕКУ, писало видання Depo.

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