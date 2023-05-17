Спорт Самый результативный форвард Динамо дисквалифицирован за критику судейской бригады

2023-05-17 11:21

В Украинской ассоциации футбола встали на сторону Екатерины Монзуль и ее судейской бригады в конфликте с нападающим Динамо Владиславом Ванатом.

Напомним, что нападающий "бело-синих" раскритиковал работу рефери в поединке 16-го тура УПЛ Динамо - Ингулец. Тогда киевляне уступили сопернику 0:2, а сам Ванат после встречи заявил, что не видел ни в одном топ-чемпионате, чтобы женщины судили мужские игры.

Как говорится в сообщении УАФ, Контрольно-дисциплинарный комитет организации увидел в таких высказываниях проявления дискриминации и принял решение дисквалифицировать нападающего на следующие три матча чемпионата.

Также футболист получил еще два матча условно, а столичный клуб оштрафован на 100 тысяч гривен. Решение может быть обжаловано в Апелляционном комитете УАФ.

Напомним, Ванат в нынешнем сезоне является одним из лидеров Динамо. На счету форварда 11 голов в УПЛ. В последних восьми матчах "бело-синих" на его счету 6 результативных ударов и один ассист.