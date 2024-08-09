Спорт Форвард киевского клуба и сборной Украины сильно заинтересовал чемпиона Италии

2024-08-09 15:37

Владислав Ванат скоро может сменить Динамо и перебраться в Серию А. Об этом сообщает авторитетное издание La Gazzetta dello Sport.

Причем перебраться форвард киевского клуба и сборной Украины может сразу в состав чемпионов страны. По данным журналистов, Интер внимательно следит за футболистом.

Итальянский клуб обратил внимание на 22-летнего украинца еще год назад, его скауты были на нескольких матчах с участием футболиста. Сумма трансфера оценивается в 10-15 миллионов евро.

Еще один кандидат миланцев на усиление нападения Карим Конате из Зальцбурга, но его австрийский клуб оценил в 25 миллионов евро.

Интер сейчас ищет нападающего на долгосрочную перспективу. Клуб планирует приобрести талантливого игрока, который будет расти и развиваться вместе с другими звездными футболистами команды, а в будущем ей поможет. В то же время главный тренер Интера Симоне Индзаги нуждается в игроках, готовых немедленно вступить в ротацию.

Форварды команды Марк Арнаутович и Хоакин Корреа могут покинуть клуб, если не согласятся на роль не ключевых игроков команды.

Напомним, Ванат уже успел отличиться в этом сезоне. Он уже забил 1 гол и сделал 2 ассиста.