Спорт Головний тренер Жирони Мічел Санчес повідомив про серйозність травми нападника Владислава Ваната

2026-04-10 13:30

Головний тренер Жирони Мічел Санчес висловився про травму українського нападника Владислава Ваната.

Раніше 24-річний українець отримав ушкодження під час гри 30-го туру Ла Ліги з Вільярреалом і був змушений залишити поле вже на 12-й хвилині матчу.

За словами наставника каталонського клубу, український форвард може провести в лазареті декілька тижнів.

"Травма Ваната може бути серйозною, оскільки він відчув біль у нозі. Він може пропустити кілька тижнів", - наводить слова Мічела Marca.

Нагадаємо, що Жирона без Ваната здобула перемогу над Вільярреалом.

