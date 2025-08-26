Спорт Жирона розглядає можливість підписання нападника Динамо Київ Владислава Ваната

2025-08-26 09:25

Як повідомляє джерело Sport.es, український футболіст зацікавлений у переході до іспанського клубу. Трансфер може бути оформлений уже найближчим часом.

Зазначається, що Жирона готова запропонувати за Ваната суму в 10 млн євро, а також частку від подальшого продажу гравця.

Динамо може прийняти такі умови, усвідомлюючи, що зможе отримати більше після наступного трансферу форварда.

Контракт Ваната з Динамо діє до літа 2027 року. У нинішньому сезоні українець відзначився 3 голами та 2 гольовими передачами у 7 матчах за Динамо у всіх турнірах.