Спорт Жирона розглядає можливість підписання нападника Динамо Київ Владислава Ваната

2025-08-26 09:25

Як повідомляє джерело Sport.es, український футболіст зацікавлений у переході до іспанського клубу. Трансфер може бути оформлений уже найближчим часом.

Зазначається, що Жирона готова запропонувати за Ваната суму в 10 млн євро, а також частку від подальшого продажу гравця.

Динамо може прийняти такі умови, усвідомлюючи, що зможе отримати більше після наступного трансферу форварда.

Контракт Ваната з Динамо діє до літа 2027 року. У нинішньому сезоні українець відзначився 3 голами та 2 гольовими передачами у 7 матчах за Динамо у всіх турнірах.

subscriber subscriber

Еще по теме

Київське Динамо прагне посилити лінію захисту центрбеком Ахмедом Сідібе

2025-07-15 09:25

Віктор Циганков вирішив змінити свій ігровий номер у каталонському клубі

2025-07-05 09:32

Капитан Динамо Андрей Ярмоленко впервые открыто заговорил о вероятности ухода из киевского клуба

2025-05-14 14:39

Английские ТОП-клубы всерьез заинтересовались лучшим форвардом Чемпионата Украины

2025-05-07 08:24

Еще новости в разделе "Спорт"

Жирона розглядає можливість підписання нападника Динамо Київ Владислава Ваната

2025-08-26 09:25

Захисник Ліверпуля Ібраїм Конате може стати однією з головних трансферних сенсацій наступного сезону

2025-08-25 13:32

Ілля Забарний поділився думкою про те, хто має стати володарем Золотого м’яча-2025

2025-08-25 10:27

Хосеп Гвардіола підтвердив, що планує продовжити контракт з Манчестер Сіті ще на кілька років

2025-08-22 16:44
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Жирона розглядає можливість підписання нападника Динамо Київ Владислава Ваната 2025-08-26 09:25
Захисник Ліверпуля Ібраїм Конате може стати однією з головних трансферних сенсацій наступного сезону 2025-08-25 13:32
Ілля Забарний поділився думкою про те, хто має стати володарем Золотого м’яча-2025 2025-08-25 10:27
Хосеп Гвардіола підтвердив, що планує продовжити контракт з Манчестер Сіті ще на кілька років 2025-08-22 16:44