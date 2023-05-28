Мир Магнитные бури в июне: когда ждать вспышек на Солнце

2023-05-28 15:12

Июнь сразу начнется со вспышек на Солнце, которые принесут с собой магнитные бури.

В течение месяца ожидается несколько магнитных бурь. Пиковая активность будет приходиться на 2, 18, 19 и 20 июня. Эти дни могут стать самыми тяжелыми для метиозависимых людей.

Также средней силы магнитные бури ожидаются 10, 28 и 29 июня, а слабые - 1, 7, 16 и 30 июня.

Именно в эти периоды многие ощутят на себе негативное влияние магнитных бурь. Возможны резкие перепады настроения, упадок сил, усталость, мигрени и головокружения, повышение или, наоборот, резкое снижение кровяного давления, отеки, тошнота.

В этот период необходимо особенно бережно относиться к своему организму, беречь здоровье:

- постарайтесь не переутомляться ни умственно, ни физически

- соблюдайте режим сна

- больше бывайте на свежем воздухе

- минимизируйте потребление алкоголя, кофе и крепкого чая

- откажитесь от жирной и тяжелой пищи.

Положительное влияние на организм демонстрируют контрастный душ, массаж и дыхательные практики (если к названным процедурам нет противопоказаний).