Мир Магнитные бури в июне: когда ждать вспышек на Солнце

2023-05-28 15:12

 

Июнь сразу начнется со вспышек на Солнце, которые принесут с собой магнитные бури.

В течение месяца ожидается несколько магнитных бурь. Пиковая активность будет приходиться на 2, 18, 19 и 20 июня. Эти дни могут стать самыми тяжелыми для метиозависимых людей.

Также средней силы магнитные бури ожидаются 10, 28 и 29 июня, а слабые - 1, 7, 16 и 30 июня.

Именно в эти периоды многие ощутят на себе негативное влияние магнитных бурь. Возможны резкие перепады настроения, упадок сил, усталость, мигрени и головокружения, повышение или, наоборот, резкое снижение кровяного давления, отеки, тошнота.

В этот период необходимо особенно бережно относиться к своему организму, беречь здоровье:

- постарайтесь не переутомляться ни умственно, ни физически

- соблюдайте режим сна

- больше бывайте на свежем воздухе

- минимизируйте потребление алкоголя, кофе и крепкого чая

- откажитесь от жирной и тяжелой пищи.

Положительное влияние на организм демонстрируют контрастный душ, массаж и дыхательные практики (если к названным процедурам нет противопоказаний).

subscriber subscriber

Еще по теме

Данилов: до зимы хотим завершить войну, контрнаступлений может быть сразу несколько

2023-05-16 13:35

видео Историческая церемония. Когда смотреть коронацию Чарльза III

2023-05-06 11:02

Некоторым пенсионерам прибавят 1200 гривен в июне

2023-04-19 22:30

Буданов сказал, когда ждать контрнаступления ВСУ

2023-04-15 12:34

Еще новости в разделе "Мир"

Магнитные бури в июне: когда ждать вспышек на Солнце

2023-05-28 15:12

Талибан объявил войну Ирану, на границе с ночи идут боестолкновения

2023-05-28 14:23

Польща має бути готова до збройного повстання у Білорусі, — екс-командувач Сухопутними військами

2023-05-25 11:34

Гороскоп для всех знаков зодиака на 25 апреля – сегодня день новых возможностей и вызовов

2023-05-25 08:26
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Магнитные бури в июне: когда ждать вспышек на Солнце 2023-05-28 15:12
Талибан объявил войну Ирану, на границе с ночи идут боестолкновения 2023-05-28 14:23
Польща має бути готова до збройного повстання у Білорусі, — екс-командувач Сухопутними військами 2023-05-25 11:34
Гороскоп для всех знаков зодиака на 25 апреля – сегодня день новых возможностей и вызовов 2023-05-25 08:26