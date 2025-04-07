Спорт Хосеп Гвардиола впервые назвал причину готовящегося ухода из клуба звездного Кевина Де Брюйне

2025-04-07 11:33

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался о полузащитнике Кевине Де Брюйне, который покинет команду после завершения этого сезона.

Наставник "горожан" признался, что решение распрощаться с 33-летним бельгийцем, у которого летом истекает контракт, принял клуб.

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"Решение было принято клубом. Клуб - это клуб. Мной, Чики Бегиристайном и клубом. Вот в чем дело.

Клуб должен двигаться вперед. Повторить такие показатели будет сложно, но мы должны найти другие качества, и посмотрим, как команда завершит сезон. Он единственный игрок, у которого заканчивается контракт, остальные игроки контракты имеют.

Клуб дал все Кевину Де Брюйне, но и он дал нам все. Будет так приятно вспоминать все эти годы, это невозможно забыть. И хорошие моменты, и даже плохие", - приводит слова Гвардиолы City Xtra.