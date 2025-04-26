Спорт Астон Вилла всерьез заинтересовалась звездным полузащитником Мансити Кевином Де Брюйне

2025-04-26 12:30

Бирмингемский футбольный клуб Астон Вилла заинтересовался полузащитником Манчестер Сити, считая его одним из лучших в мире на своей позиции, о чем сообщает Sky Sports.

Однако клуб осознает трудности с возможным трансфером. На Кевина Де Брюйне уже имеют планы несколько клубов из МЛС, включая Интер Майами, а также итальянский Комо пытается установить контакт с представителями игрока.

Летом 33-летний бельгиец станет свободным агентом. В этом сезоне он провел 35 матчей во всех турнирах, забив 5 голов и сделав 8 результативных передач.

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