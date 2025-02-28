Спорт Хосеп Гвардиола признал, что обновленный Манчестер Сити не так силен, но в Лигу чемпионов пробьется

2025-02-28 12:29

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался о победе над Тоттенхэмом (1:0) в АПЛ.

По словам специалиста, его команда надеется попасть в Лигу чемпионов по окончанию сезона.

"Выход в Лигу чемпионов был бы для нас невероятным успехом. Бывшего Манчестер Сити в этом сезоне уже не будет. Прошлый Манчестер Сити был слишком силен, но мы вернемся.

У нас молодая команда, тройка атакующих игроков – это ее будущее. Родри вернется, а Нико – это наше будущее, Хусанов – тоже, Йошко Гвардиол еще молод.

Бернард, Гюндоган, где Брюйне и другие очень важны для нас. Молодые игроки и новички, которые придут летом, должны повести клуб за собой в ближайшие годы, это вопрос времени", - приводит слова тренера BBC.

subscriber subscriber

Еще по теме

Победитель Украинской Премьер-лиги будет стартовать в Лиге чемпионов-2026/2027 с первого квалификационного этапа

2025-01-30 16:43

Украинская бригада арбитров третий раз в истории обслужит матч Лиги чемпионов

2024-11-05 10:26

Андрей Лунин прокомментировал обидное завершение беспроигрышной серии Реала

2024-10-04 10:27

"Болонья" – "Шахтер": все подробности матча обновленной Лиги чемпионов

2024-09-17 20:04

Еще новости в разделе "Спорт"

Хосеп Гвардиола признал, что обновленный Манчестер Сити не так силен, но в Лигу чемпионов пробьется

2025-02-28 12:29

Энтони Джошуа считает, что Фьюри на пенсии, но еще имеет шансы вернуться в большой бокс

2025-02-25 10:26

Карло Анчелотти откровенно поделился мыслями о шансах Реала на чемпионство

2025-02-24 12:35

Александр Усик подтвердил, что нацелен на поединок против Даниэля Дюбуа

2025-02-24 09:36
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Хосеп Гвардиола признал, что обновленный Манчестер Сити не так силен, но в Лигу чемпионов пробьется 2025-02-28 12:29
Энтони Джошуа считает, что Фьюри на пенсии, но еще имеет шансы вернуться в большой бокс 2025-02-25 10:26
Карло Анчелотти откровенно поделился мыслями о шансах Реала на чемпионство 2025-02-24 12:35
Александр Усик подтвердил, что нацелен на поединок против Даниэля Дюбуа 2025-02-24 09:36