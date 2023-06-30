Мир Польша активно вооружается - страна закупает в США 48 новейших ракетных установок Patriot

2023-06-30 10:27

Госдепартамент США одобрил продажу Польши встроенной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной на сумму 15 млрд долларов. Об этом накануне сообщило управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA).

В рамках модернизации системы противовоздушной обороны Польша закупит 48 пусковых установок Patriot, ракеты к ним, а также различные датчики, вспомогательное оборудование и запчасти.

"Эта предложенная продажа поддержит цели внешней политики и цели национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности члена НАТО, являющегося силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе", - говорится в сообщении.

Основными подрядчиками будут компании Raytheon Corporation и Lockheed Martin Corporation.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что через короткое время польские сухопутные силы будут сильнейшими в Европе. Польша активно вооружается. Ранее были утверждены контракты по приобретению у США РСЗО HIMARS, истребителей F-35, вертолетов Black Hawk, танков Abrams, в том числе и в самой современной комплектации.

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Суровикина арестовали после восстания Пригожина, - росСМИ 2023-06-29 20:48