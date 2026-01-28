Світ Канада вперше за сто років змоделювала дії на випадок вторгнення з США

2026-01-28 12:31

Як повідомляє The Globe and Mail, поки мова йде про теоретичну модель, а не про реальний оперативний план.

Під час моделювання планувальники виходили зі сценарію, за яким американські війська можуть захопити ключові стратегічні позиції Канади на суші та на морі протягом одного тижня, а можливо, і всього за два дні.

За оцінками чиновників, Канада не має достатніх регулярних сил і сучасного озброєння для відбиття повномасштабної атаки США.

Тому теоретична відповідь передбачає перехід до методів нетрадиційної війни: використання невеликих груп іррегулярних сил або озброєних цивільних осіб, які застосовуватимуть тактику засідок, диверсій, раптових нападів і використовуватимуть безпілотники.