Світ Канада вперше за сто років змоделювала дії на випадок вторгнення з США

2026-01-28 12:31

Як повідомляє The Globe and Mail, поки мова йде про теоретичну модель, а не про реальний оперативний план.

Під час моделювання планувальники виходили зі сценарію, за яким американські війська можуть захопити ключові стратегічні позиції Канади на суші та на морі протягом одного тижня, а можливо, і всього за два дні.

За оцінками чиновників, Канада не має достатніх регулярних сил і сучасного озброєння для відбиття повномасштабної атаки США.

Тому теоретична відповідь передбачає перехід до методів нетрадиційної війни: використання невеликих груп іррегулярних сил або озброєних цивільних осіб, які застосовуватимуть тактику засідок, диверсій, раптових нападів і використовуватимуть безпілотники.

subscriber subscriber

Еще по теме

Канада виділила 92 млн на посилення кібербезпеки України - перелік проєктів для фінансування

2025-09-26 16:44

У Канаді виявили надзвичайно давні вулканічні породи, які можуть бути найстарішими фрагментами земної кори

2025-07-05 13:34

Канада запустила перший LNG-термінал із виходом в океан - зможе експортувати 14 млн тон газу на рік

2025-06-24 14:45

После месячного перерыва Jaguar Land Rover возобновил экспорт своих автомобилей в США

2025-05-05 14:39

Еще новости в разделе "Світ"

Протягом останнього року в світі значно зріс попит на українську мову

2026-01-28 16:46

Канада вперше за сто років змоделювала дії на випадок вторгнення з США

2026-01-28 12:31

В Італії археологи зробили сенсаційне відкриття - знайдено легендарну базиліку Марка Вітрувія

2026-01-24 12:36

Азербайджан відправив ще одну велику партію електрообладнання для допомоги Україні

2026-01-22 14:41
Все статьи раздела "Світ"

Світ

Протягом останнього року в світі значно зріс попит на українську мову 2026-01-28 16:46
Канада вперше за сто років змоделювала дії на випадок вторгнення з США 2026-01-28 12:31
В Італії археологи зробили сенсаційне відкриття - знайдено легендарну базиліку Марка Вітрувія 2026-01-24 12:36
Азербайджан відправив ще одну велику партію електрообладнання для допомоги Україні 2026-01-22 14:41