Політика У війну з Іраном вступили тільки США і Ізраїль - інші країни діють в оборонних межах

2026-03-05 14:45

У війну з Іраном вступили тільки США і Ізраїль, всі інші країни діють в оборонних та дипломатичних рамках!

▪️Італія – розглядає оборонну допомогу союзникам, включно з системами ППО та засобами протидії безпілотникам, але не веде бойових дій проти Ірану.

▪️Іспанія – направляє фрегат у Середземне море для посилення оборони Кіпру та союзників. Фрегат діятиме як засіб спостереження, контролю морського простору і підтримки безпеки для союзників, але не для активних бойових операцій проти Ірану.

▪️Греція – посилює власну оборону і активувала плани евакуації громадян із зон ризику, одночасно забезпечуючи безпеку союзників у регіоні, не беручи участі у війні.

▪️Франція – направила авіаносець, фрегати, літаки Rafale та системи ППО для захисту союзників і контролю за безпекою повітряного та морського простору.

Це дії в оборонних і безпекових цілях, не ведення бойових дій проти Ірану.

Вони зміцнюють оборону, контролюють регіональні водні та повітряні маршрути, забезпечують евакуацію громадян. Це не для атаки Ірану.