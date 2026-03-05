Політика У війну з Іраном вступили тільки США і Ізраїль - інші країни діють в оборонних межах

2026-03-05 14:45

У війну з Іраном вступили тільки США і Ізраїль, всі інші країни діють в оборонних та дипломатичних рамках!

▪️Італія – розглядає оборонну допомогу союзникам, включно з системами ППО та засобами протидії безпілотникам, але не веде бойових дій проти Ірану.

▪️Іспанія – направляє фрегат у Середземне море для посилення оборони Кіпру та союзників. Фрегат діятиме як засіб спостереження, контролю морського простору і підтримки безпеки для союзників, але не для активних бойових операцій проти Ірану.

▪️Греція – посилює власну оборону і активувала плани евакуації громадян із зон ризику, одночасно забезпечуючи безпеку союзників у регіоні, не беручи участі у війні.

▪️Франція – направила авіаносець, фрегати, літаки Rafale та системи ППО для захисту союзників і контролю за безпекою повітряного та морського простору.

Це дії в оборонних і безпекових цілях, не ведення бойових дій проти Ірану.

Вони зміцнюють оборону, контролюють регіональні водні та повітряні маршрути, забезпечують евакуацію громадян. Це не для атаки Ірану.

subscriber subscriber

Еще по теме

Повітряний простір над ОАЕ, Катаром, Кувейтом та Іраном залишається майже порожнім

2026-03-03 14:32

Розвідка США не підтвердила, що Іран планував атакувати першим

2026-03-03 13:35

Світ вже на порозі нової великої війни: США нарощує сили біля Ірану

2026-02-27 16:46

Дональд Трамп дав Ірану 48 годин на відповідь щодо ядерної угоди

2026-02-25 13:31

Еще новости в разделе "Політика"

У війну з Іраном вступили тільки США і Ізраїль - інші країни діють в оборонних межах

2026-03-05 14:45

Розвідка США не підтвердила, що Іран планував атакувати першим

2026-03-03 13:35

Норвегія обмежить надання захисту для українських чоловіків 18–60 років

2026-02-28 16:47

Уряд Фінляндії оголосив про виділення Україні ще 20 мільйонів євро гуманітарної допомоги

2026-02-26 16:47
Все статьи раздела "Політика"

Політика

У війну з Іраном вступили тільки США і Ізраїль - інші країни діють в оборонних межах 2026-03-05 14:45
Розвідка США не підтвердила, що Іран планував атакувати першим 2026-03-03 13:35
Норвегія обмежить надання захисту для українських чоловіків 18–60 років 2026-02-28 16:47
Уряд Фінляндії оголосив про виділення Україні ще 20 мільйонів євро гуманітарної допомоги 2026-02-26 16:47