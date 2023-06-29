Мир "Отвратительный акт": Турция осудила акцию сожжения Корана в Стокгольме

2023-06-29 22:05

Турция осудила решение шведских властей одобрить небольшую демонстрацию сожжения Корана возле мечети в Стокгольме в среду, шаг, который может поставить под угрозу заявку Швеции на вступление в НАТО до ключевого саммита блока в июле, пишет Bloomberg.

Детали

Один человек участвовал в запланированном сожжении Корана в шведской столице, и изображения события показывают, что он был единственным человеком, кроме своего переводчика, на демонстрации. Дата проведения протеста совпала с мусульманским праздником Курбан-Байрам, одним из самых важных в исламском календаре.

Решение разрешить протест было принято в соответствии с правом на свободу слова, сообщила шведская полиция, добавив, что демонстрация не представляет непосредственной угрозы безопасности.

Но разрешение такого “зажигательного” протеста вызвало негативную реакцию в Турции, стране-члене НАТО, которая препятствовала заявке Швеции на вступление.

Министр иностранных дел Турции осудил протест в среду, назвав его "отвратительным актом".

“Недопустимо позволять эти антиисламские действия под предлогом свободы слова. Закрывать глаза на такие ужасные действия означает быть соучастником”, – сказал Хакан Фидан в заявлении.

Напомним

Шведская полиция заявила, что предоставила разрешение на акцию протеста, организатор которой планирует сжечь Коран возле главной мечети Стокгольма.