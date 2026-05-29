У Стокгольмі 15 червня відкриють Центр єдності для українців

2026-05-29 11:31

Міністр соціальної політики, сімʼї та єдності Денис Улютін заявив про розширення мережі Центрів єдності для українців за кордоном. Перший такий центр уже працює у Берліні, а наступний відкриють 15 червня у Стокгольмі.

Важливу роль у збереженні зв’язку українців з державою мають відігравати Центри єдності за кордоном.

"Для наших громадян за кордоном дуже важливо мати відчуття “свого”. І саме Центри єдності стають тими місцями, де можна знайти своє комʼюніті", – зазначив Улютін під час токшоу “Вдома краще!”, присвяченого можливостям для розвитку молоді в Україні.

Він зауважив, що перший Центр єдності вже працює у Берліні. Наступний планують відкрити вже 15 червня у Стокгольмі. Надалі мережу мають розширити й в інших країнах Європи.

Також міністр розповів про цифрову платформу Додому, яку відомство розробляє спільно з партнерами для українців за кордоном.

Її офіційну презентацію планують провести під час Конференції з відновлення України (URC 2026), яка відбудеться 25-26 червня у Ґданську.